Tasmania, centinaia di balene spiaggiate: morte più di 90

Sono centinaia le balene spiaggiate a Macquarie Harbour, una baia chiusa della Tasmania, isola a sud dell'Australia: 90 animali sono già morti e altri 180 rischiano di non farcela. Sono stati intensificati gli sforzi per salvarle in una operazione senza precedenti. Alcuni video postati in internet mostrano i mammiferi mentre tentano inutilmente di manovrare per riprendere il mare.