Tanzania, alcune suore sono morte in un incidente stradale: c'è anche un'italiana

16 Set 2025 - 16:50
© Afp

Grave incidente stradale in Tanzania dove alcune suore missionarie carmelitane sono morte. Non è ancora la dinamica dello schianto. Nell'incidente hanno perso la vita l'italiana suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, altre religiose di nazionalità tanzana (inclusa la superiora senerale della congregazione, Lilian Kapongo, da diversi anni residente a Santa Marinella) e l'autista del veicolo. "La Farnesina - viene spiegato - è in contatto con l'ordine di appartenenza delle religiose e con le autorità locali per le formalità del caso". 

