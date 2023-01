Tajani a Tunisi: "Rafforzare cooperazione tra i due Paesi"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sono in visita a Tunisi nell'ambito di "un processo di rafforzamento delle relazioni bilaterali".

In un'intervista al giornale tunisino "La Presse de Tunisie", Tajani sottolinea "il sostegno costante dell'Italia alla Tunisia, soprattutto in questo momento delicato della sua storia recente" e rimarca come sia "innegabile che il dossier immigrazione occupi un posto centrale nell'insieme delle relazioni" tra i due Paesi.