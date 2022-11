Tajani: "La Nato proteggerà i Balcani e i vicini dell'Ucraina"

Per Antonio Tajani, "come Nato dobbiamo proteggere tutti i Paesi dei Balcani occidentali e i vicini dell'Ucraina.

Ora è importante lavorare insieme perché l'unità lancia un messaggio chiaro alla Russia e cioè che siamo pronti a proteggere queste nazioni". Il ministro degli Esteri, in occasione del secondo giorno della ministeriale Nato, spiega inoltre come la stabilità nei Balcani sia "cruciale per mantenere la pace, ma anche per contrastare l'immigrazione clandestina".