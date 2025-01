La guerra dei dazi "non conviene a nessuno, le guerre commerciali portano danni a tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, precisando che "nei confronti dell'Italia anche in passato l'amministrazione Trump non ha avuto un atteggiamento aggressivo. E se il buongiorno si vede al mattino, anche nei primi colloqui che abbiamo avuto, credo che ci siano margini per un buon dialogo con gli Stati Uniti".