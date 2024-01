Tajani: "L'Europa rappresenti una speranza per tutti"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Parigi per la cerimonia funebre dell'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, ha detto che "dobbiamo guardare a un'Europa che rappresenta e deve continuare a rappresentare una speranza per tutti".

E' "un'Europa che deve essere migliorata, che deve avere una sua vera politica estera, che deve avere un suo esercito", ha spiegato. "Essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei".