Taiwan, il tifone Podul ha raggiunto il sud: scuole chiuse e centinaia voli cancellati

Il tifone Podul ha raggiunto la parte sud-est di Taiwan, dove scuole e uffici governativi sono stati chiusi in attesa che la tempesta si esaurisca. Centinaia i voli cancellati. Le autorità sono in allerta per le forti precipitazioni, che rischiano di provocare gravi danni all'agricoltura. I venti e le piogge hanno colpito la costa perdendo velocità mentre si spostavano verso ovest attraversando l'isola in direzione della Cina. Segnalati venti forti e onde alte, ma ancora non ci sono state piogge intense. La capitale Taipei, nel nord dell'isola, finora è rimasta ventosa ma soleggiata.