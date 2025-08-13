Taiwan, il tifone Podul ha raggiunto il sud: scuole chiuse e centinaia voli cancellati

Venti fino a 190 km l'ora sulle coste sud-orientali, dove la popolazione è stata invitata a mettersi al riparo dalle violentissime raffiche. Si temono gravi danni all'agricoltura
© Afp
Il tifone Podul ha raggiunto la parte sud-est di Taiwan, dove scuole e uffici governativi sono stati chiusi in attesa che la tempesta si esaurisca. Centinaia i voli cancellati. Le autorità sono in allerta per le forti precipitazioni, che rischiano di provocare gravi danni all'agricoltura. I venti e le piogge hanno colpito la costa perdendo velocità mentre si spostavano verso ovest attraversando l'isola in direzione della Cina. Segnalati venti forti e onde alte, ma ancora non ci sono state piogge intense. La capitale Taipei, nel nord dell'isola, finora è rimasta ventosa ma soleggiata.
I venti si sono abbattuti sulle coste con velocità fino a 190 chilometri orari. Un messaggio di allerta ha invitato la popolazione a cercare immediatamente riparo dalle fortissime raffiche. Nove città e contee, tra cui le metropoli meridionali di Kaohsiung e Tainan, hanno annunciato la sospensione di attività lavorative e scolastiche per tutta la giornata del 13 agosto.
Taiwan viene regolarmente colpita da tifoni, soprattutto lungo la montagnosa costa orientale, poco popolata, che si affaccia sul Pacifico.
