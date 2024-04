Taiwan, terremoto di magnitudo 7.4: allerta tsunami in Giappone

Fotogallery - Budapest, Ilaria Salis in tribunale ancora in catene

Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffé

Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, a una profondità di 34,8 km.

La Cina è "molto preoccupata ed esprime le sincere condoglianze ai connazionali di Taiwan colpiti dal disastro" del violento terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina sulla costa orientale dell'isola. E' quanto afferma una portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, precisando che "presteremo molta attenzione al disastro e alle situazioni successive e saremo disposti a fornire assistenza in caso di catastrofe".

Giappone, sospesi i voli a Okinawa

Le autorità della prefettura meridionale di Okinawa, in Giappone, hanno sospeso i voli nel principale aeroporto della regione a causa dell'allerta tsunami. Le operazioni all'aeroporto di Naha sono state sospese dalle 9:25 ora locale (le 2:25 in Italia) come misura precauzionale, ha detto all'agenzia di stampa Afp un funzionario del ministero dei Trasporti di stanza all'aeroporto, aggiungendo che "i voli in arrivo devono essere deviati".