Taiwan, auto sulla folla nei pressi di una scuola a Taipei: 3 morti e 12 feriti

Il conducente, che è risultato negativo all'alcoltest, è stato ricoverato in stato di incoscienza. Il presidente Lai Ching-te ha visitato i feriti e ha ordinato la costituzione di una task force per assistere le famiglie e accertare le cause dell'incidente. Anche il sindaco di New Taipei City, Hou Yu-ih, ha espresso vicinanza alle vittime e promesso chiarimenti rapidi.