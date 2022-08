Taiwan, senatrice Usa a Taipei per una visita di tre giorni

La senatrice americana Marsha Blackburn è arrivata nella notte a Taiwan per una visita di tre giorni durante la quale incontrerà alti funzionari del governo locale, compresa la presidente Tsai Ing-wen.

La visita è la terza a Taipei da parte di membri del Congresso Usa in questo mese allo scopo di "dimostrare il forte sostegno e impegno per Taiwan", ha precisato una nota del ministero degli Esteri. "Sono appena atterrata a Taiwan per inviare un messaggio a Pechino: non saremo vittime di bullismo", ha scritto la senatrice su Twitter.