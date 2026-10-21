Taiwan, la Cina invia 29 aerei militari e 15 navi nello Stretto: Taipei schiera missili e unità navali

Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 29 aerei militari cinesi, sei navi della Marina e nove imbarcazioni governative nello Stretto nelle ultime 24 ore. In un comunicato su X, il dicastero ha reso noto che 23 dei velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto di Taiwan (confine non ufficiale con la Cina), entrando nelle zone di identificazione della difesa aerea (Adiz) settentrionale, centrale, sud-occidentale e orientale dell'isola. In risposta, Taipei ha dispiegato velivoli, unità navali e attivato sistemi missilistici costieri. Dall'inizio di ottobre, Taiwan ha rilevato complessivamente 163 aerei militari e 252 unità navali cinesi. La Cina, che considera l'isola "parte inalienabile" del suo territorio, organizza sortite a cadenza quotidiana nello Stretto per affermare il suo controllo. Taipei, da parte sua, riconduce queste manovre alle cosiddette tattiche da "zona grigia", ovvero azioni di pressione che mirano a perseguire obiettivi strategici senza ricorrere a un impiego diretto e su larga scala della forza militare.