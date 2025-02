Taiwan ha provveduto al sequestro di una nave cargo registrata in Togo con il nome "Hongtai" a seguito di un nuovo caso di un cavo sottomarino reciso al largo dell'isola. La guardia costiera, in una nota, ha riferito che la nave è stata "scortata" di nuovo a Taiwan e che la vicenda è stata "gestita in conformità con i principi di sicurezza nazionale". Lo scopo è ora di stabilire se si sia trattato di un sabotaggio o di un evento accidentale.