Taiwan, bambina di tre anni rimane incastrata alla coda di un aquilone e prende il volo

Sono immagini da togliere il fiato quelle che arrivano da Nanlioao, a Taiwan, dove una bambina è volata in aria davanti agli occhi increduli di decine di persone. Il video, sbarcato su Youtube e rimbalzato in rete, mostra alcune intente a far decollare un grande aquilone arancione, non accorgendosi che una piccola di tre anni è rimasta impigliata alla fine della lunga coda. Al momento del decollo, viene sbalzata in aria a dieci metri dal suolo.