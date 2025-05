Taiwan, 34 aerei e 9 navi militari cinesi intorno all'isola

Taiwan ha rilevato 34 aerei e 9 navi militari cinesi intorno all'isola nell'arco delle 24 ore fino alle 6 locali, mezzanotte in Italia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei. Tutti i 34 jet dell'Esercito popolare di liberazione hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan nella zona di identificazione della difesa aerea settentrionale, sudoccidentale e sudorientale. In risposta, Taipei ha inviato suoi aerei e navi da guerra e ha dispiegato sistemi missilistici costieri per monitorare le attività di Pechino.