Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
tensioni in oriente

Taipei, le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan

La guardia costiera dell'isola comunica che le manovre "dovrebbero essere completate"

31 Dic 2025 - 08:30
ESERCITAZIONE CINA TAIWAN X SITO SRV © Da video

ESERCITAZIONE CINA TAIWAN X SITO SRV © Da video

Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato la guardia costiera dell'isola. "Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche", ha dichiarato all'AFP Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre "dovrebbero essere completate". 

Sullo stesso tema