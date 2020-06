Taglia russa su soldati Usa, Nyt: "Trump fu informato in brefing 007"

Il presidente Donald Trump ricevette l'informazione scritta a febbraio, nel briefing d'intelligence quotidiano degli 007 americani, che Mosca aveva offerto una ricompensa ai militanti talebani per uccidere soldati Usa e della coalizione in Afghanistan. Lo scrive il New York Times citando due fonti, una delle quali colloca il briefing a fine febbraio e l'altra con esattezza il 27 febbraio. Trump finora ha negato di essere stato informato sulla vicenda.