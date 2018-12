In totale le persone a bordo del pullman erano 51, tra cui 16 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese e una persona del Benin. La nazionalità dei rimanenti ancora non è stata resa nota. Secondo i media locali non vi sarebbero stati invece bambini. .



Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Secondo la Radio svizzera italiana, nella zona è caduta neve per tutta la mattina e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli provocati dal ghiaccio sulla strada.



Il pullman apparteneva a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus. Al momento l'autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon.