Svizzera, un paese si ribella alla FedererTown: "La sua megavilla ci blocca la passeggiata sul lago di Zurigo"

Nella sua Svizzera quindi Mister 20 Slam, tra cui 8 Wimbledon e 6 Australian Open, deve giocare un match molto complicato, tra piani cantonali, regolamenti territoriali e progetti di opere pubbliche. Sul terreno acquistato nel 2019, scrive il "Messaggero", l''ex numero uno del tennis mondiale intenderebbe realizzare un'opera da 40-60 milioni di franchi (il suo patrimonio si aggira intorno ai 750 milioni, a cui vanno aggiunti contratti con gli sponsor a sei zeri). La proprietà fa capo al campione svizzero da anni ma il progetto, complice anche la pandemia, è andato per le lunghe e, di rinvio in rinvio, è ancora solamente sulla carta.

Il progetto

Il piano prevede sei edifici a uno o due piani, un parcheggio sotterraneo e vari impianti sportivi: una piscina vicino alla riva del lago e due campi da tennis, uno all'aperto e uno indoor. Ma come la mettiamo con il percorso pubblico? Federer vorrebbe che anche quella striscia a bordolago fosse di sua proprietà, per garantirsi la privacy con la moglie Mirka e con i quattro gemelli. Ma la comunità locale non vuole saperne di rinunciare a una "passeggiata" già prevista nei progetti cittadini. Lo studio sudafricano Saota, già incaricato dal tennista di realizzare le opere, secondo quanto riporta il sito locale watson.ch intende costruire in quell'area una rimessa per le barche, un pontone di 20 metri e un canale di 140 metri quadrati da scavare. Tutti manufatti che sconfinano nell'acqua del lago, quindi in un luogo pubblico.