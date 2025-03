In Svizzera i medici possono prescrivere una visita gratis a un museo

In Svizzera, per combattere le malattie da stress, i medici possono prescrivere non solo farmaci, ma anche una visita gratis a un museo. Succede nella città di Neuchâtel, dove è in corso un progetto-pilota della durata di due anni i cui costi sono sostenuti dalle autorità locali e regionali. L'idea si basa su uno studio dell'Oms del 2019 secondo cui l'arte, tra le altre cose, può migliorare la salute mentale, ridurre l'impatto dei traumi e abbassare il rischio di declino cognitivo.