Svizzera, dopo la frana del ghiacciaio Birch dove c'era il villaggio Blatten ora c'è un lago

Frana il ghiacciaio Birch, in Svizzera, e il crollo di milioni di metri cubi di ghiaccio e roccia sommerge e distrugge in gran parte il piccolo villaggio di Blatten, nel sud del Paese, dove si registra anche un disperso. Lo mostrano le immagini aeree di Keystone-Ats. Giovedì le autorità si sono dette preoccupate per la formazione di un lago artificiale che tende a ingrossarsi di ora in ora, mentre il blocco del fiume Lonza, che scorre sul fondovalle della Lötschental, minaccia inondazioni a valle. "Cercheremo di comprenderne le dimensioni", ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-ATS Antoine Jacquod, responsabile della sicurezza civile e militare del Canton Vallese.