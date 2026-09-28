Svezia, la leader dei socialdemocratici: "Non sono riuscita a formare un governo"

La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. "Alla luce delle discussioni che ho avuto, posso concludere che, allo stato attuale delle cose, non mi è possibile formare un governo", ha detto in conferenza stampa. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra, guidati dai socialdemocratici di Andersson, avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi.