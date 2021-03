Svezia, otto persone accoltellate a Vetlanda: "E' atto terroristico"

-afp

Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". Alcuni sono feriti "in modo grave", secondo quanto riportato dalla portavoce della polizia, Angelica Israelsson Silfver. L'autore del gesto, un uomo di circa 20 anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale.