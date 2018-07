Svezia, entra in vigore la nuova legge sul consenso sessuale: senza accordo esplicito è stupro

E' entrata in vigore in Svezia la nuova legge sul consenso sessuale, che considera come stupro qualsiasi atto sessuale senza un accordo esplicito, anche in assenza di minacce o violenze. La norma prevede ora di considerare colpevole di stupro chiunque abbia compiuto un atto sessuale con un'altra persona che non ha partecipato "liberamente".