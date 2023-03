Surf, 40 ore sulle onde: l'australiano Johnston batte il record

Il record mondiale per la sessione di surf più lunga è adesso di 40 ore.

A conquistarlo, con ben 10 ore di permanenza in più in acqua rispetto al precedessore, è stato l'australiano Blake Johnston. Il serfista è riuscito a cavalcare 700 onde senza fermarsi, se non per soste di controllo medico previste da regolamento. L'impresa ha avuto un scopo benefico, avviando una raccolta fondi in favore della saluta mentale.