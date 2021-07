Summit Lituania-Spagna, jet russo invade spazio aereo durante la visita del premier Sanchez | Caccia spagnolo in volo per intercettarlo

Lituania-Spagna, summit sospeso per colpa di un aereo russo Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una conferenza stampa congiunta del presidente lituano Gitanas Nauseda e del premier spagnolo Pedro Sanchez nella base aerea lituana di Siauliai è stata interrotta a causa della presenza nello spazio aereo del Paese di almeno un velivolo russo non identificato. I due premier sono stati scortati in un luogo sicuro mentre un pilota spagnolo a bordo di un urofighter Typhoon si è alzato in volo per intercettare l'aereo sospetto.