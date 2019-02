Summit in Vietnam, Kim Jong-un: voglio denuclearizzare

Kim Jong-un vuole denuclearizzare: rispondendo ad altre domande dei media stranieri dopo la prima, il leader ha affermato che "se non avessi avuto quel desiderio non mi troverei qui". Quindi alla nuova domanda sulle misure concrete, ha spiegato: "E' ciò di cui stiamo discutendo". Poi il soccorso di Trump: "Non alzare la voce per favore, non è come trattare con me", ha detto al giornalista. "Sembra che tutti siano ansiosi", ha aggiunto Kim.