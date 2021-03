Suez, liberata la portacontainer Ever Given: riprende il traffico

Ansa

La nave Ever Given è stata liberata. Il traffico nel canale di Suez riprende quindi regolarmente. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il Canale. La portacontainer, lunga 400 metri e del peso di 200mila tonnellate, ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana. I rimorchiatori stanno trainando lo scafo verso il Grande Lago Amaro, dove verrà ispezionato.