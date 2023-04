Sudan, Unhcr: preoccupati per gli scontri, urgente distensione

L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, "si unisce al segretario generale delle Nazioni Unite nell'esprimere allarme per gli scontri armati in corso in Sudan".

È quanto si legge in un comunicato. "Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza e l'incolumità dei civili nelle aree interessate dagli scontri, compresi i rifugiati e gli sfollati interni. Ci uniamo ai suoi appelli per una risoluzione pacifica della controversia", aggiunge l'agenzia Onu, sottolineando che "è urgente una distensione della situazione".