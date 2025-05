Sudan, Unhcr: migliaia di rifugiati in fuga verso il Ciad

Sono in forte aumento i rifugiati che dal Sudan cercano di attraversare il confine con il Ciad orientale: solo nelle ultime due settimane sono espatriate quasi 20mila persone, per lo più donne e bambini esausti e traumatizzati. L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, esprime profonda preoccupazione per il fenomeno. Il flusso più consistente è stato registrato al valico di frontiera di Tiné, nella provincia di Wadi Fira, dove in soli due giorni sono arrivati quasi 6mila profughi. Dal 21 aprile, oltre 14.000 persone hanno raggiunto Wadi Fira, tra cui 12mila nell'ultima settimana, mentre in 5.300 sono andati a Ennedi Est nelle ultime due settimane, mille solo domenica. Si tratta della drammatica conseguenza dell'escalation di violenza nella regione del Darfur settentrionale del Sudan, che sta costringendo a fuggire migliaia di disperati.