Sudan, Save the Children: 24,7 milioni di persone necessitano di assistenza

In Sudan 24,7 milioni di persone, più della metà della popolazione, hanno urgente bisogno di assistenza sanitaria.

Lo rende noto Save the Children, precisando che la cifra è in aumento del 57% rispetto alle necessità di fine 2022 e che su questi dati torna a chiedere l'immediata cessione delle ostilità alle parti in conflitto, firmatarie di un accordo di Gedda nel quale si erano impegnate a tutelare i civili.