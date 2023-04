Sudan, oltre 50mila profughi e più di 75mila sfollati

Oltre 50mila persone hanno abbandonato il Sudan, dove dal 15 aprile continuano gli aspri combattimenti tra l'esercito regolare e le milizie dell'Rsf, le forze paramilitari del Paese.

E' quanto risulta all'Unhcr, secondo cui circa 20mila profughi sono in Ciad, 16mila in Egitto, 13.292 nel Sudan del Sud e 1.300 nella Repubblica centrafricana. Circa 75mila persone inoltre sono sfollati interni al Paese: hanno lasciato le loro case negli Stati più colpiti per cercare rifugio altrove.