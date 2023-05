Sudan, Onu: "A causa della guerra ci sono 330mila sfollati"

In Sudan sono circa 330mila gli sfollati a causa degli intensi combattimenti delle ultime settimane tra l'esercito e i paramilitari.

Lo ha riferito l'Onu. Il programma di aiuti destinati al Paese, ha aggiunto l'Organizzazione intergovernativa, per quest'anno è attualmente finanziato solo per il 14% e alle agenzie umanitarie mancano 1,5 miliardi di dollari per affrontare la crisi.