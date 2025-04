In Sudan oltre 400 persone sono state uccise nei recenti attacchi dei paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF), secondo "fonti credibili" citate dall'Onu. "Il nostro team sudanese ha confermato 148 morti, ma questa cifra è molto sottostimata, poiché le nostre verifiche sono in corso", ha dichiarato Ravina Shamdasani, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, aggiungendo che "fonti credibili hanno riferito di più di 400 morti".