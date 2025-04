Almeno 12 persone in Sudan sono state uccise in un attacco delle forze paramilitari ad Al-Fashir, l'ultima città del Darfur che non è sotto il loro controllo. Lo hanno riferito l'esercito e attivisti locali. In alcune parti del Sudan è stata dichiarata la carestia e tra queste figurano i campi profughi intorno ad Al-Fashir, teatro di combattimenti sempre più intensi per l'assedio delle forze paramilitari, che controllano la maggior parte della regione sudanese del Darfur.