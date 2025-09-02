Enorme frana in Sudan, oltre mille morti nel Darfur

La frana ha "completamente distrutto" parte di una regione nota per la produzione di agrumi, ha aggiunto l'Emlps. Il gruppo ha quindi fatto appello alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni umanitarie affinché aiutino a recuperare i morti ancora sepolti sotto terra e detriti. Il Sudan è coinvolto in una sanguinosa guerra civile tra l'esercito e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), che ha gettato il Paese africano in una delle peggiori crisi umanitarie al mondo.