Sudan, allarme Onu: in 300mila a rischio fame in una città assediata da mesi

L'agenzia alimentare delle Nazioni Unite lancia l'allarme fame in una importante città del Sudan: a El Fasher, assediata da tempo e dove vivono circa 300mila persone, le famiglie non ricevono cibo da oltre un anno e rischiano la fame. Il Programma alimentare mondiale, secondo quanto riporta la Bbc, ha dichiarato di non essere in grado di consegnare cibo via terra alla popolazione, nella regione occidentale del Darfur. El Fasher è circondata da combattenti paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf), determinati a strapparla all'esercito sudanese, da quasi 16 mesi.