Sono saliti a 545 i morti per l'epidemia di colera in Sudan, con oltre 18mila persone infette. Lo riferisce il ministero della Salute, ricordando che l'ondata di contagi è scoppiata ad agosto, in seguito alle forti piogge e inondazioni che hanno creato le condizioni affinché il colera si diffondesse tramite le acque contaminate. I tre Stati con il maggior numero di infezioni sono quelli di Khartum, del Nilo Bianco e lo Stato del Nord.