Sudan, Consiglio militare transitorio invita opposizione al dialogo

Il Consiglio militare transitorio, al potere in Sudan, ha invitato l'opposizione a una riunione per trovare una via d'uscita allo stallo politico in cui si trova il Paese da quando il suo ex leader, Omar Al Bashir, è stato destituito dall'esercito. L'opposizione chiede che il potere sia rapidamente restituito ai civili mentre i militari credono che questo processo possa richiedere fino a due anni.