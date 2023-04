Sudan, cessate il fuoco prorogato per altre 72 ore

Le forze armate del Sudan hanno concordato con il gruppo paramilitare Rapid Support Forces di estendere il cessate il fuoco di 72 ore.

Lo ha reso noto l'esercito in un comunicato. "Grazie agli sforzi compiuti dalla parte saudita e americana per aiutare a disinnescare la situazione ed estendere la tregua al fine di creare condizioni adeguate per il processo di evacuazione degli stranieri da vari Paesi e per promuovere gli aspetti umanitari per i nostri cittadini, il comando delle forze armate e le Rsf hanno acconsentito a una proroga del cessate il fuoco, proposta per ulteriori 72 ore", ha scritto l'esercito sui social.