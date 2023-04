Sudan, appello dell'Onu: "Fermate immediatamente gli scontri"

In Sudan l'inviato delle Nazioni Unite Volker Perthes ha invitato soldati e paramilitari a cessare "immediatamente" i combattimenti a Khartoum e altrove nel Paese.

"Perthes ha contattato entrambe le parti per richiedere l'immediata cessazione delle ostilità per la sicurezza del popolo sudanese e per risparmiare al Paese ulteriori violenze", si legge in una dichiarazione della missione delle Nazioni Unite. In Sudan sono in corso scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di supporto rapido, legate al gruppo privato russo Wagner.