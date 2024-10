Sudafrica, uccise e diede in pasto ai maiali due donne: processo rinviato

Il caso di due donne che sarebbero state uccise a colpi di pistola e date in pasto ai maiali sta suscitando forte indignazione in Sudafrica. Ad agosto i corpi decomposti delle due vittime sono stati scoperti in un porcile di una fattoria della provincia nord-orientale del Limpopo. Il titolare dell'azienda agricola e due collaboratori sono stati arrestati. Il drammatico episodio, visto come un caso di razzismo, potrebbe esacerbare le tensioni tra bianchi e neri che esistono ancora nelle zone rurali del Paese nonostante la fine del regime dell'apartheid. Il processo è stato rinviato a novembre.