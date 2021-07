Sudafrica, sale a 117 il bilancio dei morti durante i saccheggi

-afp

Sale a 117 il bilancio delle vittime durante le proteste scoppiate in Sudafrica dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma. I disordini continuano: sono state arrestate oltre 2.200 persone. Il governo prevede di mobilitare in tutto 25mila militari. Le proteste sono velocemente trascese in saccheggi di negozi e attività commerciali. L'esecutivo afferma di agire per prevenire la carenza di cibo.