Sudafrica, respinto ricorso dell'ex presidente Zuma per evitare carcere

Un tribunale sudafricano ha bocciato il ricorso dell'ex presidente Jacob Zuma, 79 anni, presentato per evitare di andare in carcere per la condanna a 15 mesi per oltraggio alla giustizia. Zuma ha iniziato a scontare la condanna questa settimana dopo che si è consegnato alla polizia mercoledì sera. Il 79enne, che nega qualsiasi illecito, ha tuttavia ottenuto che la Corte costituzionale riconsideri la sentenza il 12 luglio.