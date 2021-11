Sudafrica, per Pistorius si valuta concessione libertà vigilata

ansa

In Sudafrica sono state avviate le tappe procedurali per valutare la concessione della libertà vigilata per il campione paralimpico Oscar Pistorius, in carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il 14 febbraio 2013. Pistorius è stato condannato a 13 anni (e ne ha scontati la metà) per un delitto che ha sempre negato, dicendo di essere convinto di aver sparato a un ladro entrato nella sua casa di Pretoria.