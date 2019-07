Sudafrica, il bacio dei due cacciatori dietro la carcassa del leone ucciso

Tanto più che i due canadesi, che nella vita sono imbalsamatori, non hanno dovuto fare una grande fatica per uccidere il leone, dal momento che l'animale non viveva libero nella savana, ma in cattività. Insomma, una "impresa" che forse non è stata difficile quanto lasciava intendere la didascalia che accompagnava la foto, pubblicata dal quotidiano britannico The Mirror, che è stata poi rimossa da Facebook: "Duro lavoro sotto il sole del Kalahari, ben fatto. Un leone spaventoso".



In realtà sembra sia stato tutto molto facile per i coniugi: la manager dell'associazione sudafricana "Voice 4 Lions" Lindk Park ha assicurato che il leone si trovava in uno spazio recintato, mentre Eduardo Goncalves, della campagna Ban Trophy Hunting, ha commentato così l'immagine: "Sembra un animale addomesticato, allevato per diventare oggetto di un abominevole selfie. Questi due dovrebbero vergognarsi". Darren Carter non ha voluto fare nessuna dichiarazione limitandosi a definire la polemica "una faccenda politica".