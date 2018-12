Sudafrica, dopo sei ore di operazione al cervello musicista suona la chitarra

Un musicista sudafricano, il chitarrista jazz Musa Manzini, è stato operato al cervello per la rimozione di un tumore in anestesia locale, mentre suonava la sua chitarra. Manzini, 47 anni, è stato sottoposto all'intervento, durato sei ore, all'Inkosi Albert Luthuli Central Hospital di Durban. Proprio per evitare la paralisi e la perdita della funzione cerebrale di controllo del movimento volontario, in particolare delle dita, i medici gli hanno chiesto di suonare: il riscontro era, così, in tempo reale.