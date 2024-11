Sudafrica, arrestati centinaia di minatori illegali

La polizia del Sudafrica ha arrestato 269 minatori illegali mentre uscivano da una miniera d'oro in disuso dopo che le forze di sicurezza avevano tagliato loro i rifornimenti di cibo e acqua. Gli arresti si aggiungono ai 565 effettuati nel fine settimana per un totale di 834 minatori clandestini catturati a Stilfontein, una località a circa 140 chilometri a sud-ovest di Johannesburg. Conosciuti localmente come gli "zama zamas" - "coloro che tentano" in lingua zulu - i minatori illegali ostacolano le operazioni delle compagnie minerarie e vengono mal tollerati dai residenti locali poiché commettono diversi crimini.