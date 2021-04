Sud Sudan, agguato a un missionario italiano: ferito alle gambe

Un missionario italiano, padre Christian Carlassare, vescovo eletto della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, è stato ferito alle gambe in un agguato compiuto da due uomini armati. Il religioso, che è originario di Schio, nel Vicentino, ed è il più giovane vescovo italiano, è in condizioni stabili. Nominato da Papa Francesco l'8 marzo, padre Carlassare dovrebbe essere ordinato vescovo a fine maggio.