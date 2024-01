Sud Corea, il Parlamento mette al bando la produzione di carne di cane

Il via libera dell'Assemblea nazionale è giunto con 208 voti a favore e nessun contrario. Il testo, che diventerà legge dopo la firma del presidente e altre formalità, renderà illegale la macellazione, l'allevamento, il commercio e la vendita di carne di cane per il consumo umano a partire dal 2027 e punirà questi atti con pene fino a 3 anni di carcere.

Non è prevista una pena per il consumo di carne di cane. Gli allevatori e altre figure dell'industria sudcoreana della carne di cane hanno combattuto strenuamente contro gli sforzi per vietarne il consumo. Recenti sondaggi mostrano che la maggioranza dei sudcoreani non mangia più carne di cane.