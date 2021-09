Studio Gb: vaccinazione dimezza il rischio di "long Covid"

Ansa

Secondo uno studio condotto dal King's College di Londra, la vaccinazione contro il coronavirus non soltanto protegge dal rischio di contagio ma dimezza anche quello del cosiddetto "long Covid". In una minoranza di persone che si contagiano nonostante la doppia dose il rischio di sviluppare sintomi che durano per oltre quattro settimane è ridotto del 50% rispetto a coloro che non sono vaccinati.